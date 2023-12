Was nun, Texas Capital Bancshares?

Die Texas Capital Bancshares-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 55,57 USD für den Schlusskurs aufgewiesen. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 61,89 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +11,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 56,71 USD liegt mit einem Unterschied von +9,13 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für die Texas Capital Bancshares-Aktie 1 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den letzten Monat ergaben sich 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was für eine kurzfristige Betrachtung ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 58,33 USD, was einer möglichen negativen Entwicklung von -5,75 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Texas Capital Bancshares-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen geteilt wurden und positive Themen die Diskussionen dominierten. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Texas Capital Bancshares derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einer negativen Bewertung führt aufgrund einer großen Differenz von 138,78 Prozentpunkten.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung für die Texas Capital Bancshares-Aktie, die von positiven charttechnischen Bewertungen und Anleger-Stimmungen, aber auch von negativen Analysten-Empfehlungen und Dividendenpolitik geprägt ist.