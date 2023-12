Was nun, Tesco?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

Tesco-Aktie: Analysten geben überwiegend positive Bewertung

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für die Tesco-Aktie abgegeben. Von insgesamt vier Bewertungen fielen drei positiv aus, eine war neutral. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 295 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 286,7 GBP einem potenziellen Anstieg um 2,9 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tesco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 266,58 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 286,7 GBP weicht somit um +7,55 Prozent ab, was positiv bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 279,62 GBP nur knapp über dem gleitenden Durchschnitt (+2,53 Prozent). Hieraus ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tesco-Aktie liegt bei 58,16, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie Stimmungen in sozialen Plattformen ergibt sich ein überwiegend negatives Bild. Die Nutzer äußerten in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt erhält die Tesco-Aktie somit überwiegend positive Bewertungen von Analysten, während die Stimmung in sozialen Medien und die Handelssignale eher neutral bis negativ ausfallen.