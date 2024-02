Mission /CA Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mission -Bakersfield Ca. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mission -Bakersfield Ca derzeit bei 83,9 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 90 USD, was einem Abstand von +7,27 Prozent entspricht und die Aktie die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 87,74 USD ergibt sich eine Differenz von +2,58 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert. Die Meinung der Anleger erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende wird Mission -Bakersfield Ca mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,87 %) als schlecht bewertet, da die Differenz 138,87 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich aktuell die Einstufung "Schlecht".