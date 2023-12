Was nun, Telecom Plus?

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Telecom Plus festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Telecom Plus daher eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Telecom Plus liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Telecom Plus daher in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat Telecom Plus in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -43,14 Prozent erzielt, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Telecom Plus um 8,5 Prozent unter dem GD200 liegt, was als schlechtes Signal bewertet wird. Der GD50 sieht hingegen ein neutrales Signal, da der Kurs um 2,25 Prozent unter dem Durchschnitt aus 50 Tagen liegt. Insgesamt wird der Kurs der Telecom Plus-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.