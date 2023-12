Was nun, Teb Bancorp?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Der Relative Strength Index: Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den prominenten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert wird. Der Teb-RSI ist mit einer Ausprägung von 100 die Grundlage für die Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 beläuft sich auf 55,32, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".

Technische Analyse: Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Teb-Aktienschlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,88 USD mit dem aktuellen Kurs (5,9 USD) vergleicht, ergibt sich eine Abweichung von -14,24 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs mit 6,57 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,2 Prozent Abweichung). Auch hier wird die Teb-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Teb wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Teb auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Schaut man auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, so erfährt man, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Auch dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Damit erhält die Teb-Aktie ein "Neutral"-Rating.