Was nun, Tangshan Sanyou Chemical Industries?

Die Tangshan Sanyou Chemical Industries wird in der Online-Kommunikation intensiv diskutiert, wobei die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Dies führte zu einer allgemeinen Bewertung der Aktie als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 5,08 CNH 2,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ist die Aktie jedoch um 8,96 Prozent unter dem GD200, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Chemikalien-Branche zeigt sich, dass die Tangshan Sanyou Chemical Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,55 Prozent erzielt hat, während ähnliche Unternehmen durchschnittlich um -23,02 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung der Tangshan Sanyou Chemical Industries basierend auf den verschiedenen Analysen.