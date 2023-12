Was nun, Takaoka Toko?

Die technische Analyse der Takaoka Toko-Aktie zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 2137,69 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2038 JPY, was einem Unterschied von -4,66 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2019,02 JPY zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von +0,94 Prozent ein neutrales Rating. Insgesamt erhält die Takaoka Toko-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Takaoka Toko liegt bei 77,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,01 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Takaoka Toko neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingeschätzt.

Insgesamt erhält die Takaoka Toko-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht eine "Neutral"-Bewertung.