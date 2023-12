Was nun, TIH?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Tih zeigt einen Wert von 36,36, was auf eine neutral bewertete Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet die Tih im Finanzsektor mit einer Rendite von -12,47 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance schlechter ab. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite mit -9,38 Prozent deutlich darunter, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über die Tih diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält die Tih insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.