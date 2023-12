Was nun, TAV Havalimanlari?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Tav Havalimanlari auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den vergangenen Tagen haben Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen zu Tav Havalimanlari diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tav Havalimanlari-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tav Havalimanlari-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 16,35 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,65 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich erzielte Tav Havalimanlari in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,83 Prozent, was eine Underperformance von -18,46 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung ähnlicher Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Tav Havalimanlari um 17,11 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.