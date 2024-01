Was nun, TAG Immobilien?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI-Wert für Tag Immobilien liegt bei 54,55, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 49 eine neutrale Situation an. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tag Immobilien ist insgesamt negativ. In den vergangenen Wochen standen insbesondere negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" bewertet, da der GD200 bei 10,08 EUR liegt, während der Kurs der Aktie bei 12,59 EUR um +24,9 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -0,24 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt entspricht dies einer Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der Tag Immobilien bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" eingestuft.

