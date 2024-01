Was nun, Swiss Life Holding ADR?

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Life Holding":

In den letzten 12 Monaten hat die Swiss Life-Aktie eine Performance von 29,17 Prozent erzielt. Das bedeutet eine Outperformance von +18,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Versicherung"-Branche, der bei 10,89 Prozent lag. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite 8,99 Prozent, wobei Swiss Life um 20,18 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält Swiss Life in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 12,13, was 28 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 16. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um Swiss Life gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet, während die Veränderung der Anzahl der Beiträge eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Swiss Life in diesem Bereich also ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Swiss Life-Aktie liegt aktuell bei 53, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich (Wert: 41,02), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Swiss Life.

Insgesamt zeigt die Performanz, das KGV, das Stimmungsbild und der RSI, dass Swiss Life solide abschneidet und gute Aussichten bietet.