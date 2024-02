Was nun, Sw Umwelttechnik Stoiser, Wolschner?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Unternehmen als unterbewertet angesehen, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Bauwesen-Branche im Durchschnitt ein KGV von 27 haben. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt eine überwiegend positive Richtung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner liegt bei 75, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,86, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.