Was nun, Sumida?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Sumida nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, hat sich nicht signifikant verändert und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 53,57, was auf eine neutrale Position hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Neutral".

Die technische Analyse der Sumida-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 1425,34 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1168 JPY, was einem Unterschied von -18,05 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen zeigt mit einem Schlusskurs von 1167,34 JPY eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt von +0,06 Prozent und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Sumida in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die überwiegend privaten Nutzer äußerten sich hauptsächlich neutral zu dem Wert, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Sumida basierend auf dem Stimmungsbild, dem RSI und der technischen Analyse sowie der Anleger-Stimmung.