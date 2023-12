Was nun, Stewart Information Services?

Der Aktienkurs von Stewart Information Services hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 17,93 Prozent gesteigert, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 26,37 Prozent erzielt hat, liegt Stewart Information Services mit 8,45 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie neutral eingestuft.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und bewerten die Stewart Information Services-Aktie insgesamt als "gut". Es gibt 2 positive Bewertungen, 1 neutrale und keine negativen. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 55,5 USD, was einer erwarteten Performance von -2,7 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 57,04 USD notiert. Insgesamt erhält die Aktie von den Analysten ein neutrales Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stewart Information Services liegt mit einem Wert von 38,02 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 36. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als teuer angesehen werden kann und daher ein schlechtes Rating auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Stewart Information Services ist überwiegend positiv. Sowohl Kommentare in sozialen Medien als auch die aufgegriffenen Themen der Nutzer waren in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv. Insgesamt wird die Stimmung als "gut" eingestuft, was zu dem Schluss führt, dass Stewart Information Services in Bezug auf die Stimmung der Anleger eine gute Bewertung erhält.