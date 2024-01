Was nun, Stevanato?

Die Anleger-Stimmung bei Stevanato Spa in den Diskussionsforen und Meinungsspalt der sozialen Medien ist neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Positivere Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt.

In technischer Hinsicht ist Stevanato Spa mit einem Kurs von 25,34 USD inzwischen -8,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -12,95 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Stevanato Spa konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Stevanato Spa als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die Bewertungen abgegeben haben, wurden 6 als gut, 0 als neutral und 0 als schlecht eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Stevanato Spa vor, aber im Mittel wird ein Kursziel in Höhe von 33,4 USD erwartet. Dies entspricht einer Erwartung in Höhe von 31,81 Prozent, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung als "Gut" vergeben.