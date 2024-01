Was nun, Steed Oriental?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Steed Oriental-Aktie beträgt derzeit 36, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 43,75) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Steed Oriental-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Steed Oriental gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf Steed Oriental wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Steed Oriental beträgt 19, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" unter dem Durchschnitt liegt (KGV von 43). Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

