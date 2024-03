Was nun, Standard Bank?

Die technische Analyse der Standard Bank zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 9,37 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs 9 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -3,95 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 9,64 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht um -6,64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt die technische Analyse, dass der RSI der Standard Bank bei einem Niveau von 60 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 67,86 und führt zu derselben Einschätzung. Somit ist die Gesamtbewertung auch in diesem Bereich "Neutral".

Was die Dividende betrifft, weist die Standard Bank derzeit eine Dividendenrendite von 6,87 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,93 % für Handelsbanken. Aufgrund dieser Differenz von 1,94 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Standard Bank aktuell 8,24 und liegt damit 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 14. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.