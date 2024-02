Was nun, Springwater Special Situations?

Weitere Suchergebnisse zu "Springwater Special Situations Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutender Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100 über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Clean Energy Special Situations-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 26,67, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 46,15, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 10,45 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 10,58 USD liegt, was einem Abstand von +1,24 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 10,54 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung als "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Analysen von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigen, dass die Stimmung rund um Clean Energy Special Situations überwiegend positiv ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso wurde über das Unternehmen weder bedeutend mehr noch weniger diskutiert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Clean Energy Special Situations-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.