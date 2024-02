Was nun, Sparx Technology?

Die Sparx-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,005 CAD erreicht, was einen Abstand von -50 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, darstellt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Für die vergangenen 200 Tage liegt die Einschätzung ebenfalls bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 ebenfalls -50 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Sparx-RSI liegt bei 50, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation haben sich für Sparx in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Sparx ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Sparx von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Basierend auf der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine Gesamteinstufung von "Neutral".