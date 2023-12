Was nun, Sparton?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der finanziellen Stärke und Performance eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Sparton 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 67 für Unternehmen im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" zeigt, dass Sparton aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von unserer Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für Sparton beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25 von 33,33, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. Aktuell sind vor allem positive Meinungen zu Sparton in den sozialen Medien zu finden. Allerdings wurde in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ über Sparton diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Energiesektor liegt Sparton mit einer Rendite von -25 Prozent mehr als 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -0,26 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Sparton aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, während das Anleger-Sentiment und die Aktienkurs-Performance gemischte Signale senden.