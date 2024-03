Was nun, Southern Copper?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Bei einem RSI von 17,33 wird der Southern Copper als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 46,59 eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde der Southern Copper von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "gut", basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,91 Prozent erzielt, was 27,63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -6,71 Prozent, wobei die Southern Copper aktuell 27,63 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Southern Copper-Aktie ist derzeit "neutral", basierend auf 0 "gut", 1 "neutral" und 0 "schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 91 USD, was ein Aufwärtspotential von 5,47 Prozent vom letzten Schlusskurs (86,28 USD) ergibt, was wiederum einer "gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Southern Copper eine "gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.