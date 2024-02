Was nun, Soft99?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums, in diesem Fall 7 Tage. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für die Soft liegt derzeit bei 46,08, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,08 und wird ebenfalls als "neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "neutral".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Soft derzeit als "gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1354,14 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1452 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,23 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 1416,84 JPY um +2,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls einer "neutralen" Bewertung entspricht. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Stimmung rot, und es konnten keine positiven Diskussionen verzeichnet werden. Für insgesamt zwei Tage waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Soft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "schlecht".

Ein weiterer Aspekt zur Bewertung der Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Soft blieb gering, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "neutral".