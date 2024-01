Was nun, Sleep Number?

Die Dividende von Sleep Number steht in einem negativen Verhältnis zum Aktienkurs, was zu einer Bewertung als "Schlecht" durch unsere Analysten führt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite der Aktien von Sleep Number um 49,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sleep Number ist mit einem Wert von 62,7 deutlich höher als der Branchendurchschnitt, was die Aktie als "teuer" kennzeichnet und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Auf der positiven Seite wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Sleep Number in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung des Stimmungsbarometers führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen ist ebenfalls gestiegen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating von unserer Redaktion.