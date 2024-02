Was nun, Singapore EDevelopment?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Alset positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) für Alset liegt bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 57,69 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating. In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen beim Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu Alset, weshalb die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet wird. Die technische Analyse ergibt auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie von Alset. Der GD200 verläuft bei 0,03 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,026 SGD liegt, was einer Abweichung von -13,33 Prozent entspricht. Basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da der GD50 bei 0,03 SGD liegt, und der Aktienkurs um -13,33 Prozent abweicht. Insgesamt ist die Aktie von Alset also laut der technischen Analyse ein "Schlecht"-Wert.

