Was nun, Simec Atlantis Energy?

Die Dividendenrendite für Simec Atlantis Energy beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittel liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "neutral". In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 1,4 GBP um 35,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,17 GBP um 19,66 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "guten" Rating führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein überwiegend positives Stimmungsbild und die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist. Im fundamentalen Bereich weist Simec Atlantis Energy mit einem KGV von 3,68 einen deutlich niedrigeren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche von 36 auf, was auf eine "günstige" Bewertung hinweist.

