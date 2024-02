Was nun, Signa Sports United Bv?

Weitere Suchergebnisse zu "Signa Sports United":

Die Stimmung und der Buzz um Signa Sports United können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild. Insgesamt zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung der vergangenen zwölf Monate für die Signa Sports United-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was durchschnittlich zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat lagen keine Analystenupdates vor, sodass das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie hin. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Signa Sports United-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung des Wertpapiers.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Signa Sports United von Analysten und Anlegern als "Neutral" angemessen bewertet wird.