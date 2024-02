Was nun, Siemens ADR?

Der Aktienkurs von Siemens hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Industrie-Sektor um mehr als 19 Prozent höher liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnete eine mittlere Rendite von 2,75 Prozent, wobei Siemens mit 18,9 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Siemens im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Industriekonglomerate eine Dividendenrendite von 2,81 % auf, was 0,3 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 3,11 %. Dies führt zur Einstufung "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Siemens besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An sechs Tagen überwog die negative Kommunikation, während auch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Basierend auf dem Anleger-Sentiment erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes von Siemens in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung mit "Schlecht" führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Siemens daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.