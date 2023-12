Was nun, Shofu?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien liefern. Bei Shofu wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dabei wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Shofu herangezogen. Der RSI7 liegt momentan bei 59,42 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark, zeigt jedoch ebenfalls ein neutrales Rating von 40,1. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass Shofu von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung erzeugt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs herangezogen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2236,83 JPY, während der Aktienkurs bei 2704 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +20,89 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch der GD50 ergibt eine positive Abweichung von +9,33 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in diesem Zeitraum führt. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung als "Gut" für Shofu.