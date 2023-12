Was nun, Shenzhen Textile?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert von 70 bis 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Shenzhen Textile liegt bei 46,3, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 56,11 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Shenzhen Textile derzeit eine Dividendenrendite von 0,52 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein sich täglich ändernder Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen Textile derzeit bei 10,86 CNH liegt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 11,67 CNH und damit einem Abstand von +7,46 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie jedoch eine Differenz von -1,02 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Shenzhen Textile in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,34 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 17,42 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -9,09 Prozent für die Shenzhen Textile führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 12,46 Prozent hatte, liegt die Shenzhen Textile um 4,12 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem Rating als "Schlecht" in dieser Kategorie.