Was nun, Shanxi Sanwei?

In den letzten vier Wochen gab es bei Shanxi Road & Bridge eine positive Veränderung in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Dies führt zu unserer Bewertung der Aktie als "Gut". Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanxi Road & Bridge liegt bei 48,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 34,83, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In den letzten zwei Wochen wurde Shanxi Road & Bridge von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies geht aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen hervor, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Shanxi Road & Bridge im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 2,35 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,35 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.