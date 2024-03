Was nun, Shanxi Coking?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Shanxi Coking-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 90, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,46, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Shanxi Coking.

Die technische Analyse bezieht auch trendfolgende Indikatoren mit ein, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Shanxi Coking-Aktie beträgt aktuell 5,06 CNH, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,88 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shanxi Coking auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanxi Coking diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingeschätzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanxi Coking-Aktie daher ein "Gut"-Rating.