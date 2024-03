Was nun, Shanghai Shi Mao?

Die Shanghai Shimao-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf ihre charttechnische Bewertung. Der aktuelle Kurs von 1,15 CNH liegt 9,45 Prozent unter dem GD200, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 1,13 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,77 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Shanghai Shimao-Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Shanghai Shimao die Einstufung "Gut" in diesem Punkt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shanghai Shimao fällt hingegen negativ aus. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht, und die Diskussionen konzentrierten sich hauptsächlich auf negative Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Shimao-Aktie liegt bei 63,64, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 47 eine "Neutral"-Situation an. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.