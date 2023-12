Was nun, SenzaGen AB?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Senzagen in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen im letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie von den Anlegern weder viel noch wenig Beachtung erfahren hat, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Senzagen-Aktie mit 7,7 SEK derzeit +4,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -20,21 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Senzagen-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Senzagen-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,72 und ein Wert für den RSI25 von 44,34, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.