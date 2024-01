Was nun, Sen Yue?

Weitere Suchergebnisse zu "Valens Semiconductor Ltd":

Die Anlegerstimmung für Sen Yue bleibt neutral, wie aus einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge in den letzten Tagen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sen Yue daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sen Yue-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,022 SGD weicht somit um +10 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 SGD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+10 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sen Yue-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Sen Yue mit einer Rendite von 69,23 Prozent mehr als 74 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,1 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Sen Yue mit 73,33 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sen Yue-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie bedeutet. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sen Yue.