Was nun, Sekisui ChemicalADR?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Sekisui Chemical in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Dynamik eines Aktienkurses und zeigt für Sekisui Chemical einen RSI von 36,67. Der RSI25 beläuft sich auf 63,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend der Aktie zu bestimmen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2028,33 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2032,5 JPY liegt. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt ebenfalls eine ähnliche Tendenz, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Sekisui Chemical daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Sekisui Chemical 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als unterbewertet angesehen werden kann. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.