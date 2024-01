Was nun, AB Science?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Für die Science-Aktie wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,77 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI25, mit einem Wert von 36,5, ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Analyse der Science-Aktie ergab eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, ohne klare positive oder negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage. Daher erhält die Science-Aktie im Bereich Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der Science-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt ergibt sich für die Science-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.