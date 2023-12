Was nun, Sanjiang Shopping Club?

Die technische Analyse der Sanjiang Shopping Club-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 11,99 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 11,59 CNH liegt und somit einen Abstand von -3,34 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 11,57 CNH erreicht, was einer Differenz von +0,17 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" zeigt sich, dass die Rendite der Sanjiang Shopping Club-Aktie mit 24,74 Prozent über 30 Prozent über der Branchenperformance liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,81 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Sanjiang Shopping Club-Aktie mit 29,55 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Sanjiang Shopping Club liegt aktuell bei 78,76 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Sanjiang Shopping Club-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Sanjiang Shopping Club-Aktie aufgrund der längerfristigen Betrachtung.