Was nun, Salesforce?

An der Börse New York notiert die Aktie Salesforce am 15.10.2022, 17:45 Uhr, mit dem Kurs von 142.22 USD. Die Aktie der Salesforce wird dem Segment "Anwendungssoftware" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Salesforce auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 34 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Salesforce-Aktie sind 30 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 250,19 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (142,22 USD) ausgehend um 75,92 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Salesforce von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Salesforce beläuft sich mittlerweile auf 185,72 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 142,22 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,42 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 162,1 USD. Somit ist die Aktie mit -12,26 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 991,81 ist die Aktie von Salesforce auf Basis der heutigen Notierungen 609 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (139,97) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".