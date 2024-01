Was nun, SWCC Showa Holdings?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich negativ gegenüber Swcc eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um negative Themen, und es gab keine positiven Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Swcc daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussion in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Swcc wurde eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es gab kaum identifizierbare Veränderungen. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Gesamtbild für das langfristige Stimmungsbild.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI von Swcc 27,84, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 38,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Swcc liegt bei 2069,83 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 2929 JPY liegt, was einem Abstand von +41,51 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2545,28 JPY, was einer Differenz von +15,08 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.