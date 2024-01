Was nun, Rheinmetall?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Rheinmetall-Aktie haben sich in den letzten Monaten deutlich verändert. Die Stimmungslage hat sich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf der anderen Seite wurde das Unternehmen vermehrt diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führte.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Rheinmetall eine Outperformance von 50,14 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Industriekonglomerate"-Branche. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance mit 51,1 Prozent über dem Durchschnittswert. Beide Aspekte führen zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rheinmetall bei 261,32 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 287 EUR notiert. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200. Die Aktie wird jedoch mit einem Abstand von +3,22 Prozent zum GD50 als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie jedoch eine positive Gesamtbewertung.

Aus fundamentaler Sicht wird die Rheinmetall-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,89 Prozent als unterbewertet angesehen, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" mit einem KGV von 31,55 bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert somit eine Unterbewertung und führt zu einer positiven Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.