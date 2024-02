Was nun, Raytheon Technologies?

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die Analysten bewerten die Aktie der Rtx auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 0 als gut, 2 als neutral und 1 als schlecht eingestuft. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 88 USD, was einer Erwartung von -4,52 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 92,17 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rtx-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 86,85 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 92,17 USD liegt. Das bedeutet einen Unterschied von +6,13 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (84,2 USD) zeigt einen positiven Unterschied von +9,47 Prozent und bewertet die Rtx-Aktie ebenfalls als "Gut". Insgesamt erhält die Rtx-Aktie somit eine positive Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rtx-Aktie über die letzten 7 Tage mit einem Wert von 20 als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 24,07) weist auf eine überverkaufte Situation hin und bewertet die Aktie ebenfalls als "Gut". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine positive Bewertung für die Rtx-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über die Rtx-Aktie gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Schluss führt, dass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.