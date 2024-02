Was nun, Ranger Energy Services?

Die technische Analyse der Ranger Energy Services-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 11,23 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,24 USD, was einem Unterschied von -8,82 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 10,06 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+1,79 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene positiv ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ranger Energy Services liegt bei 36,29, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ranger Energy Services mit 2,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25,17 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse sowie die Anleger-Stimmung und die Dividendenrendite deuten darauf hin, dass die Ranger Energy Services-Aktie derzeit eher neutral bewertet wird und Anleger daher Vorsicht walten lassen sollten.