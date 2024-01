Was nun, Raisecom?

Die technische Analyse der Raisecom-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,66 CNH einen Abstand von -8,37 Prozent vom GD200 (8,36 CNH) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,79 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -12,86 Prozent beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Raisecom liegt bei 60,92, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 60 und wird daher auch als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Raisecom besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Raisecom in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist.

Insgesamt wird die Raisecom-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Buzz als "Schlecht" bewertet, obwohl der RSI als "Neutral" eingestuft wird.