Was nun, ProSiebenSat1?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen über Aktien führen. Im Fall von Prosiebensat1 wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Prosiebensat1 besonders positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den Diskussionen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat zudem 9 Gut- und 0 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Prosiebensat1 liegt bei 41,9 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 45,34 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Prosiebensat1 bei 6.076 EUR, was +4,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,56 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.