Was nun, Portman Ridge Finance?

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Die Analysten von Portman Ridge Finance haben soziale Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Portman Ridge Finance in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigen, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Portman Ridge Finance jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,14 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 18,9 USD, was einem Unterschied von -1,25 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 17,34 USD, was einen Anstieg von 9 Prozent über dem letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Portman Ridge Finance für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu der Einschätzung, dass die Portman Ridge Finance-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt liegen 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird das Kursziel der Analysten bei 21,5 USD angesiedelt. Dies würde eine Performance von 13,76 Prozent bedeuten, was zur Einstufung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Gut" basierend auf der Gesamteinschätzung der Analysten.