Was nun, Pharmaron Beijing?

Die Pharmaron Beijing Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Performance gezeigt, sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch der vergangenen 200 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Die Distanz zum GD50 beträgt -15,5 Prozent und zum GD200 -21,59 Prozent. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ein neutrales Bild. Die Stimmungsänderung der Anleger war im vergangenen Monat nicht signifikant, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso war die Diskussionsintensität im letzten Monat weder besonders hoch noch niedrig, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien bezüglich Pharmaron Beijing waren in den letzten zwei Wochen neutral. Ebenso gab es in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Pharmaron Beijing Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Jedoch wird die Aktie als überkauft betrachtet, wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, was zu einer Einstufung von "Schlecht" auf dieser Basis führt. Insgesamt resultiert daraus für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also aus den technischen Analysen und dem Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung für die Pharmaron Beijing Aktie.