Was nun, Pfizer?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Das US-amerikanische Pharmaunternehmen Pfizer wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,94 bewertet, was 83 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen der Branche "Arzneimittel". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als positiv zu bewerten ist.

Nach Einschätzung von insgesamt 8 Analysten erhält die Pfizer-Aktie ein "Neutral"-Rating. Allerdings liegt das durchschnittliche Rating der jüngsten Berichte bei "Gut". Das durchschnittliche Kursziel wird auf 43 USD geschätzt, was einem Aufwärtspotenzial von 60,51 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ergibt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch wurden auch 8 positive Signale ermittelt, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Gesundheitspflege-Branche hat Pfizer im letzten Jahr eine Rendite von -30,03 Prozent erzielt, was 28,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.

Insgesamt ergibt sich also aus den fundamentalen Kennzahlen, den Analysteneinschätzungen und der Anlegerstimmung eine neutrale bis negative Bewertung für die Pfizer-Aktie.

Pfizer kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Pfizer jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pfizer-Analyse.

Pfizer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...