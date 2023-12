Was nun, Petershill Partners?

Die technische Analyse der Petershill-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 158,69 GBP für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 150 GBP, was einem Unterschied von -5,48 Prozent entspricht. In charttechnischer Hinsicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 148,82 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+0,79 Prozent). Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugewiesen. Insgesamt erhält Petershill somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Petershill gesprochen. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI der Petershill-Aktie liegt momentan bei 56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da auch hier die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Petershill-Aktie abgegeben, von denen 4 Bewertungen "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen der Analysten ergibt, liegt bei 248,25 GBP, was ein Aufwärtspotential von 65,5 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Petershill-Aktie daher ein "Gut"-Rating.