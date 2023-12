Was nun, Perfect Shape Beauty?

Die Perfect Medical Health Management-Aktie bietet Investoren eine attraktive Dividendenrendite von 7,81 Prozent, was 1,55 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Dies basiert darauf, dass die Dividende in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs betrachtet wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Perfect Medical Health Management mit einem Wert von 13,34 unter dem Branchendurchschnitt liegt, was einer Bewertung als "günstig" entspricht.

In technischer Hinsicht wird die Perfect Medical Health Management-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,82 HKD, während der Kurs der Aktie bei 3,25 HKD liegt, was einer Abweichung von -14,92 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -8,96 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Perfect Medical Health Management-Aktie in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren und die Aktie nicht übermäßig im Fokus der Anleger stand. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.