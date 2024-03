Was nun, Patrizia Immobilien?

Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Patrizia in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnittskurs als auch der Kurs der Aktie selbst zeigen eine negative Distanz zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage deutet jedoch auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Patrizia auf sozialen Plattformen wird als neutral eingeschätzt, basierend auf neutralen Kommentaren und Themen in den letzten Tagen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 52, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für Patrizia basierend auf der RSI-Bewertung.